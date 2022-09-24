«Металлург» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ с коэффициентом 3.84

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Куньлунь», который состоится в Магнитогорске.

Ставки: тотал меньше 5.5 гола за 1.75, точный счёт 1:0 в первом периоде за 3.84.

«Металлург» вернулся на домашнюю арену после энергозатратного вояжа по маршруту Владивосток – Хабаровск. По два матча провели подопечные Ильи Воробьёва с «Адмиралом» и «Амуром». Крайне удивительно, но «лисы» одержали четыре победы.

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Все в основное время и две без пропущенных шайб. После невнятного старта сезона хозяева наладили комбинационную игру и уверенно набирают очки. Ключевой вопрос теперь — насколько быстро магнитогорцы придут в себя после смены часовых поясов и обратной акклиматизации.



«Куньлунь» стал главным поставщиком сенсаций на неделе. Гости одержали подряд две победы. Сначала им удалось взять верх над «Сочи» 3:1, а затем «драконы» обыграли в овертайме действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (2:1). В этих играх надёжно выступила оборона «Куньлуня», пропустив всего две шайбы. Команда действовала с максимальной концентрацией и дисциплинированно.

Тренерский штаб «Металлурга» в первую очередь занялся укреплением обороны. После большого количества ошибок на старте первенства хозяева в последних играх выглядят в защите уверенно и крайне мало пропускают. «Лисы» взяли верх в пяти матчах подряд, причём в каждом заброшено не более пяти шайб. Перспективно смотрится ставка «тотал меньше 5.5 шайбы» за 1.75.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «счёт первого периода 1:0» за 3.84. Отметим, что в двух последних очных играх соперников в Магнитогорске стартовая двадцатиминутка завершилась с таким результатом.

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