Прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Москва от авторов Betassist.
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.29.
Отмечать успехи санкт-петербургского СКА уже не слишком важно, потому что команда Романа Ротенберга остаётся лучшей практически в каждой статистической категории в лиге. В недавней игре с «Куньлунем» (6:3) не обошлось без проблем – соперник хорошо огрызался в атаке, в обороне бывало неспокойно, и даже защитник Александр Никишин получил длительный штраф за очень грубый силовой приём.
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Тем не менее СКА одержал девятую победу подряд, в восьмой раз забил не меньше трёх голов и впервые в сезоне пропустил больше двух шайб в свои ворота. Справедливости ради, без «5+20» Никишина и шанса для вратаря-дебютанта петербуржцы наверняка пропустили бы меньше.
Впереди у красно-синих довольно сложный календарь, матчи с «Торпедо» Игоря Ларионова и с «Динамо», которое является одним из главных конкурентов на Западе. Однако московский клуб команда Ротенберга обыгрывала уже дважды – в гостях динамовцы почти ничего с соперником поделать не смогли (1:4), а дома пропустили решающую шайбу лишь в концовке третьего периода (2:3).
Сейчас подопечным Алексея Кудашова вновь предстоит сложный выезд, но теперь гости намерены более слаженно сыграть на своей половине площадки. С обороной у динамовцев дела обстоят как минимум недурно. Ошибки, конечно, случаются, однако в целом полёт нормальный.
Более трёх голов они пропустили в этом сезоне всего один раз, а также лишь в одном матче из четырёх последних со СКА. Гости пока нестабильны и чередуют победы с поражениями, но держатся вверху таблицы конференции. Предлагаем рассмотреть победу СКА с форой -1.5 с коэффициентом 2.29.
10 лучших экспрессов на сегодня.
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