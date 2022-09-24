«Северсталь» — «Барыс»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 3.40 на матч КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Барыс», который состоится 24 сентября в Череповце.

Ставка: «Барыс» победит за 3.40.

«Северсталь» резко сдала после уверенной победы над минским «Динамо», которая стала для неё пятой в семи стартовых матчах сезона. Команда Андрея Разина проиграла три последние встречи сложным соперникам – СКА (1:2), «Динамо» Минск (2:3) и «Динамо» Москва (1:3).

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Можно отметить, что все эти команды являются представителями первой тройки в Западной конференции, но каждому из них «Северсталь» уступила или минимально, или вовсе по буллитам.



Тем не менее в данном случае важны не сами результаты, а игра, которая во многом разладилась. Есть проблемы с сохранением преимущества, за время серии без побед хозяева не раз пропускали сразу после забитого гола. Класса соперникам хватало, чтобы наказать за секундную расслабленность, однако и «Барыс» на это способен.



Андрею Скабелке удалось за время домашней серии вытянуть свою команду буквально со дна Востока – после четырёх поражений подряд в следующих пяти встречах гости уступили лишь раз. «Барыс» стал заметно лучше в защите, в двух последних матчах не пропустив ни одного гола даже от лучшей атаки лиги. «Автомобилист» уехал из Астаны ни с чем (2:0).

Сейчас казахстанцам снова предстоит выезд, но важно не забывать, что в Череповце команда умеет играть – действующая победная серия равна четырём играм. Добавим к этому упавшую результативность «сталеваров». В общем, коэффициент 3.40 на гостей на таком фоне выглядит соблазнительно.

10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз с коэффициентом 2.42 на матч «Салават Юлаев» — «Динамо Минск».



Оцениваем шансы СКА одержать десятую победу подряд в КХЛ.



Прогноз с коэффициентом 3.62 на матч «Ак Барс» — «Трактор».



Капризов рассказал, боялся ли лишиться возможности покинуть Россию.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Адмирал» с коэффициентом 3.26.