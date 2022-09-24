Киргизия — Россия: прогноз Егора Титова

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Киргизия – Россия.
Ставка: победа России и тотал меньше 3.5 гола за 2.17.
«Товарищеский матч сборной России. Команда собралась впервые за долгое время, есть новички. Наверняка тренерский штаб постарается дать многим игровую практику, что-то попробовать, посмотреть.
Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.
Интересно увидеть нашу команду в деле, давно не было такой возможности. Понятно, что соперник далеко не топовый, но зато с болельщиками игра, на выезде. Это тоже своеобразный опыт.
Какой-то невероятной сыгранности ждать не стоит, даже у сильнейших команд в Европе и мире с этим сейчас есть проблемы. Но класс сборной России всё-таки выше, и у многих игроков большое желание играть, доказывать свою состоятельность. Есть ребята, у которых не так много практики в клубах, сборная — шанс блеснуть.
Жду победы сборной России, но игра наверняка будет плотной, соперник будет кусаться, поэтому сыграю через тотал меньше 3.5 мяча. 2:0, 3:0 — что-то в таком духе должно получиться», — сказал Титов.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Игроки сборной России при пересечении границы отвечали на вопросы по мобилизации.
Объявлен капитан сборной России на матч с Киргизией.
Ари: через несколько лет во всём мире пожалеют, что России нет в еврокубках.
Карпин: с Киргизией хотим рискнуть.
Прогноз на матч Чехия — Португалия с коэффициентом 3.65.
- 24 сентября 2022
-
09:20
-
09:00
-
08:15
-
07:32
-
07:14
-
07:00
-
06:20
-
06:00
-
05:00
-
04:15
-
03:30
-
00:09
- 23 сентября 2022
-
22:35
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:56