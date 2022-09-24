Киргизия — Россия: прогноз Егора Титова

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Киргизия – Россия.



Ставка: победа России и тотал меньше 3.5 гола за 2.17.

«Товарищеский матч сборной России. Команда собралась впервые за долгое время, есть новички. Наверняка тренерский штаб постарается дать многим игровую практику, что-то попробовать, посмотреть.

Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.

Интересно увидеть нашу команду в деле, давно не было такой возможности. Понятно, что соперник далеко не топовый, но зато с болельщиками игра, на выезде. Это тоже своеобразный опыт.



Какой-то невероятной сыгранности ждать не стоит, даже у сильнейших команд в Европе и мире с этим сейчас есть проблемы. Но класс сборной России всё-таки выше, и у многих игроков большое желание играть, доказывать свою состоятельность. Есть ребята, у которых не так много практики в клубах, сборная — шанс блеснуть.



Жду победы сборной России, но игра наверняка будет плотной, соперник будет кусаться, поэтому сыграю через тотал меньше 3.5 мяча. 2:0, 3:0 — что-то в таком духе должно получиться», — сказал Титов.

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