Киргизия — Россия: рискованная ставка Олеси Серёгиной на матч в Бишкеке

Телеведущая Олеся Серёгина сделала прогноз на товарищеский матч Киргизия — Россия.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.45.



«В отсутствие какой-то международной практики этот матч России с Киргизией может быть интересным. Киргизия — это тёмная лошадка, с которой Россия ещё никогда не играла.

Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.

Карпин собрал очень интересный состав на эту игру: Соболев, Баринов, Мостовой, Чалов. В целом, я думаю, что все понимают, что Россия вряд ли проиграет. Хотя не стоит забывать, что в своей группе Киргизия заняла второе место и вполне может оказать сопротивление.



Учитывая, что у России давно не было игровой практики и матчей с другими сборными, не совсем понятно, насколько команда сыгранна. Команда ли это или просто талантливые игроки, собранные из разных клубов.

В этом плане интересной выглядит ставка на тотал меньше 2.5 гола. Рискованно, но мне кажется, что этот вариант может сыграть».

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