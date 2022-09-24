Италия — Англия: результат матча Лиги наций, кто победил, какой счёт, кто забил

На стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Лиги А группы 3. Сборная Италии на своём поле принимала Англию.

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Финальный свисток арбитра Хесуса Хиль Мансано зафиксировал победу итальянцев со счётом 1:0.



Единственный гол на 68-й минуте с передачи Леонардо Бонуччи забил Джакомо Распадори.



Сборная Италии набрала восемь очков и поднялась в турнирной таблице группы 3 на второе место. Команда Англии с двумя очками за тур до окончания группового этапа вылетела из Лиги А в Лигу B.



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Его ассистенты — Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Резервный судья — Исидро Диас де Мера Эскудерос.

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