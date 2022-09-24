Германия — Венгрия: результат матча Лиги наций, кто выиграл, какой счёт, кто забил

На стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге проходил матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА группы 3 Лиги А. Сборная Германии на своём поле играла со сборной Венгрии.

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Финальный свисток Славко Винчича зафиксировал сенсационную победу гостей с минимальным счётом — 1:0.



Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма: Адам Салаи отличился после передачи Доминика Собослаи.

В оставшееся время немцы владели заметным территориальным преимуществом, но так и не сумели уйти от поражения.

Сборная Венгрии с 10 очками продолжает быть первой в турнирной таблице группы 3. Германия после своего поражения и победы Италии с шестью очками идёт третьей.

У сборной Англии два очка, подопечные Гарета Саутгейта потеряли шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций.

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