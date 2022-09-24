Германия — Венгрия: результат матча Лиги наций, кто выиграл, какой счёт, кто забил

На стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге проходил матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА группы 3 Лиги А. Сборная Германии на своём поле играла со сборной Венгрии.
Прогнозы на главные матчи дня — здесь.
Финальный свисток Славко Винчича зафиксировал сенсационную победу гостей с минимальным счётом — 1:0.
Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма: Адам Салаи отличился после передачи Доминика Собослаи.
В оставшееся время немцы владели заметным территориальным преимуществом, но так и не сумели уйти от поражения.
Сборная Венгрии с 10 очками продолжает быть первой в турнирной таблице группы 3. Германия после своего поражения и победы Италии с шестью очками идёт третьей.
У сборной Англии два очка, подопечные Гарета Саутгейта потеряли шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.
Грузия с помощью Хвичи выдала лучшую серию за последние 12 лет.
Дани Алвес объяснил, почему ему ближе Роналду, а не Месси.
Прогноз на матч Чехия — Португалия с коэффициентом 3.65.
Карпин: с Киргизией хотим рискнуть.
- 24 сентября 2022
-
07:32
-
07:14
-
07:00
-
06:20
-
06:00
-
05:00
-
04:15
-
03:30
-
00:09
- 23 сентября 2022
-
22:35
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:56
-
12:45
-
12:30
-
12:00