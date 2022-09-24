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Киргизия — Россия: время начала матча, по какому каналу покажут в прямом эфире

Киргизия — Россия: время начала матча, по какому каналу покажут в прямом эфире
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Товарищеский матч между сборными Киргизии и России состоится 24 сентября. Игра начнётся в 17:00 мск на стадионе имени Долона Омурзакова (Бишкек).

Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.

В прямом эфире встречу сборных Киргизии и России покажет федеральный телеканал «Матч!». Накануне футболисты сборной России прилетели в Бишкек. Это будет первая в истории встреча сборных России и Киргизии.

Сборная России считается явным фаворитом матча. Ставки на подопечных Валерия Карпина принимаются с коэффициентом 1.35. Это примерно 75% вероятности.

Шансы сборной Киргизии оценены в 9.00 (11%). Заключить пари на ничью предлагается за 6.30 (14%).

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.98. Победа сборной России с разницей в два и более мяча доступна за 1.90.

Волевая победа сборной России идёт за 8.00, а волевая победа Киргизии — за 21.0.

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