Армения — Украина: когда играют, время начала матча, какой канал покажет

Сборные Армении и Украины встретятся 24 сентября в матч 5-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча Лиги В пройдёт в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Прогнозы на главные матчи дня.

Игра не будет показана на территории России. В прямом эфире встречу покажут украинские каналы «1+1» и «Интер».

Ранее соперники провели одну очную встречу, она состоялась 11 июня 2022 года. В первом круге нынешнего розыгрыша Лиги наций сборная Украины победила со счётом 3:0.

На данный момент сборная Украины с семью очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Шотландии на два балла после четырёх туров.

Сборная Армении с тремя очками располагается на четвёртой строчке. Третью позицию удерживает Ирландия, в активе которой четыре балла.

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