Александр Мостовой дал прогноз на матч Киргизия — Россия

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой сделал прогноз на матч Киргизия — Россия.

Ставка: победа России с форой (-2) за 2.28.

«Долгожданная игра сборной России. Очень давно мы не видели официальных матчей нашей национальной команды. Интрига, конечно, сумасшедшая. Да, на ЧМ-2022 мы не едем. Однако посмотреть на игру подопечных Карпина всё равно хочется. А тут ещё и Кыргызстан, который наша команда должна без проблем обыгрывать.

Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.

Хозяева смогли добиться каких-никаких успехов этим летом. «Сыновья высокогорья» участвовали в групповом этапе Кубка Азии и сумели в своём квартете занять второе место. В итоге сборная прошла в следующий этап турнира. Но, наверное, такие результаты меркнут в сравнении с Россией, которая почти смогла напрямую выйти на ЧМ-2022 в квалификации.



Я уверен, что россияне разгромят соперника ещё и из-за мотивации. Дело в том, что тренерский штаб Карпина вызвал на ближайшие матчи расширенный состав. Так что все игроки, скорее всего, захотят себя проявить. Тем более что зрителей будет больше, чем обычно.



Кыргызстан является подходящим соперником для россиян сейчас. И команда, и мы, зрители, ждём уверенного успеха нашей сборной. Так что я тут верю в разгромную победу команды Карпина. Ставлю на азиатскую фору (-2) на Россию», — сказал Мостовой.

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