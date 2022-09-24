Армения — Украина: прямая трансляция, где смотреть онлайн, по какому каналу покажут

Сборные Армении и Украины встретятся 24 сентября в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча Лиги В пройдёт в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Прогнозы на матчи дня — здесь.
Игра не будет показана на территории России. В прямом эфире встречу покажут украинские каналы «1+1» и «Интер».
Ранее соперники провели одну очную встречу, она состоялась 11 июня 2022 года. В первом круге нынешнего розыгрыша Лиги наций сборная Украины победила со счётом 3:0.
На данный момент сборная Украины с семью очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Шотландии на два балла после четырёх туров.
Сборная Армении с тремя очками располагается на четвёртой строчке. Третью позицию удерживает Ирландия, в активе которой четыре балла.
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