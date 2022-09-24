СКА — «Динамо» Москва: дата матча, где играют, какой канал покажет в прямом эфире

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
Посмотреть встречу можно на канале KHL Prime.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.
Букмекеры уверены, что матч СКА — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.05. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.
Если победитель определится в овертайме, то сыграет коэффициент 6.55. Сделать ставку на то, что матч дойдёт до серии буллитов, можно за 7.90.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Динамо» с коэффициентом 2.42.
Сборная Франции по хоккею не будет вызывать игроков из КХЛ.
Фетисов: уровень КХЛ и близко не дотягивает до НХЛ.
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