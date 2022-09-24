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Словения — Норвегия: где смотреть матч Лиги наций, прямая трансляция, какой канал покажет

Словения — Норвегия: где смотреть матч Лиги наций, прямая трансляция, какой канал покажет
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Матч 5-го тура Лиги наций Словения — Норвегия состоится 24 сентября в Любляне на стадионе «Стожице». Начало запланировано на 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет «OKKO Спорт».

Лучшие экспрессы на матчи Лиги наций.

Букмекеры в качестве фаворита встречи выделяют гостей: поставить на победу норвежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95, а успех словенцев оценён в 4.20. Заключить пари на ничью можно за 3.60.

Эксперты считают, что встреча Словения — Норвегия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.78.

Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.92. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.88.

Прогнозы на главные матчи дня.

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