Словения — Норвегия: где смотреть матч Лиги наций, прямая трансляция, какой канал покажет

Матч 5-го тура Лиги наций Словения — Норвегия состоится 24 сентября в Любляне на стадионе «Стожице». Начало запланировано на 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет «OKKO Спорт».

Лучшие экспрессы на матчи Лиги наций.

Букмекеры в качестве фаворита встречи выделяют гостей: поставить на победу норвежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95, а успех словенцев оценён в 4.20. Заключить пари на ничью можно за 3.60.

Эксперты считают, что встреча Словения — Норвегия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.78.

Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.92. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.88.

Прогнозы на главные матчи дня.

Холанд: я всю жизнь был болельщиком «Манчестер Сити».

Прогноз на матч Чехия — Португалия с коэффициентом 3.65.

«Откровение для нас». Флик – о поражении Германии для Венгрии.

Прогноз на матч Испания — Швейцария с коэффициентом 5.40.