Испания — Швейцария: во сколько начало, где смотреть матч Лиги наций, прямая трансляция

24 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Испания — Швейцария. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 21:45 мск.
В прямом эфире игру покажет OKKO.
Лучшие прогнозы на главный матчи дня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех швейцарцев оценивается в 7.70. На ничью дают коэффициент 4.52.
Букмекеры считают, что матч Испания – Швейцария не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.13.
После четырёх туров Испания возглавляет таблицу своей группы, набрав восемь очков. Команда по-прежнему не проигрывала. Швейцария, наоборот, располагается на последней строчке, а на её балансе находится всего три балла. Они были добыты в единственной победе швейцарцев – над португальцами.
Экспрессы на матчи Лиги наций.
Кварацхелия рассказал о требованиях Спаллетти в «Наполи».
Прогноз на матч Чехия — Португалия с коэффициентом 3.65.
Больше Кварацхелии в Лиге наций забил только Холанд.
- 24 сентября 2022
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:41
-
11:20
-
11:00
-
10:58
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:15
-
07:32
-
07:14
-
07:00
-
06:20
-
06:00
-
05:00
-
04:15