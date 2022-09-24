Испания — Швейцария: во сколько начало, где смотреть матч Лиги наций, прямая трансляция

24 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Испания — Швейцария. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 21:45 мск.

В прямом эфире игру покажет OKKO.

Лучшие прогнозы на главный матчи дня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех швейцарцев оценивается в 7.70. На ничью дают коэффициент 4.52.

Букмекеры считают, что матч Испания – Швейцария не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.13.

После четырёх туров Испания возглавляет таблицу своей группы, набрав восемь очков. Команда по-прежнему не проигрывала. Швейцария, наоборот, располагается на последней строчке, а на её балансе находится всего три балла. Они были добыты в единственной победе швейцарцев – над португальцами.

Экспрессы на матчи Лиги наций.

Кварацхелия рассказал о требованиях Спаллетти в «Наполи».

Прогноз на матч Чехия — Португалия с коэффициентом 3.65.

Больше Кварацхелии в Лиге наций забил только Холанд.

Прогноз на матч Испания — Швейцария с коэффициентом 5.40.