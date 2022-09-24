Чехия — Португалия: во сколько матч Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию онлайн

24 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Чехия — Португалия. Начало запланировано на 21:45 мск.

Посмотреть встречу можно на платформе «ОККО Спорт».

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех чехов оценивается в 4.58. На ничью дают коэффициент 3.58.

Букмекеры считают, что матч Чехия – Португалия не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.75.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Португалия находится на втором месте в группе, имея в активе семь очков. За четыре тура команда проиграла только в матче со швейцарцами. Чехия занимает третью строчку, набрав всего четыре балла.

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