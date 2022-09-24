Киргизия — Россия: прогноз Виктора Гусева на матч с коэффициентом 2.03

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на товарищеский матч Киргизия — Россия. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
Ставка: обе забьют за 2.03.
«Мотивация нашей сборной, наших футболистов – для меня вопрос. Понятно, что сборную нужно в любых обстоятельствах сохранять, но к чему конкретно готовится наша команда, сказать сложно, и, может быть, возникнет проблема с мотивацией. Я надеюсь, что такого не будет, но нужно рассматривать все варианты.
Ещё больше прогнозов на сегодня.
В последний раз мы видели сборную почти год назад – в ноябре 2021-го, когда проиграли хорватам, а было достаточно нам ничьей. Но – поражение, из-за которого попали в стыковые игры, которые не состоялись по известным причинам. Что такое команда Киргизии? Это 95-е место в мировом рейтинге. Но, собственно, и мы в последнее время занимаем где-то места в четвёртом десятке. Киргизия в последних трёх матчах пропустила всего один мяч, и вообще у них три матча без поражений, в том числе с главным конкурентом – командой Таджикистана, где они сыграли 0:0, ну и две победы над более слабыми соперниками.
Сборная Киргизии готовится к Кубку Азии – 2023, она туда попала, заняв второе место в группе, и оказалась в числе лучших команд, занявших вторые места. На чемпионат мира киргизы не попали, они проиграли Японии и Монголии, заняли третье место в группе, и этого не хватило для прохода дальше. Кого мы знаем из футболистов?
Знаем хорошо капитана – Валерия Кичина, ему 29 лет, центральный защитник, который играет за красноярский «Енисей» и был в ЦСКА даже какое-то время. А также в сборную Киргизии вызваны 13 легионеров – из низших лиг Германии, из Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Гонконга. Эта команда вполне может оказаться крепким орешком. Тем более что у себя дома киргизская сборная может настроиться очень и очень хорошо.
Свою роль для сборной России может сыграть как элемент неясности, так и элемент беспечности, потому что соперник, с первого взгляда, далеко не так силён. У нас молодая команда, там нет ни одного полевого игрока старше 30 лет. Нет в центре защиты травмированного Дивеева, то есть там будет новая связка, нет легионеров из зарубежных клубов, то есть нашей команде нужно сыгрываться. Поэтому я предвижу для сборной России какие-то проблемы в этом матче и частично на этом построю свой прогноз. Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют».
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