Россия U21 — Казахстан U21: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, трансляция

Товарищеский матч сборных Россия U21 — Казахстан U21 состоится 24 сентября на стадионе «Динамо» в Минске. Начало запланировано на 14:30 мск.

Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Эксперты уже оценили шансы команд в этой встрече. Явными фаворитами идут игроки сборной России: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.16. Успех казахстанской команды оценён в 11.0. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 7.10.

Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за коэффициент 2.93.

Ставки на то, что обе команды забьют, принимают с коэффициентом 1.99. Если одна из сборных не сумеет отличиться, то сыграет коэффициент 1.77.

Экспрессы на главные события дня.

Где смотреть онлайн матч Киргизия — Россия.



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