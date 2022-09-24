Дацик — Емельяненко: дата боя, где смотреть онлайн, коэффициенты

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут бой по правилам бокса 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск.
10 лучших экспрессов на сегодня.
В прямом эфире поединок Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика покажет телеканал НТВ.
Фаворитом боя считается Вячеслав Дацик. Ставки на Рыжего Тарзана принимаются с коэффициентом 1.65. Победа Александра Емельяненко доступна за 2.45.
При этом букмекеры не исключают ничью. Если победитель не будет определён, зайдёт коэффициент 12.0.
Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.
Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
Прогнозы на главные события дня.
Прогноз Николая Валуева на бой Дацик — Емельяненко.
Емельяненко пора на пенсию. Дацик это докажет.
Емельяненко на битве взглядов ударил Дацика в плечо.
- 24 сентября 2022
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:41
-
11:20
-
11:00
-
10:58
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:15
-
07:32