Прогноз на матч Испания — Швейцария от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций Испания — Швейцария. Игра состоится 24 сентября.

Ставки: тотал меньше 2.5 мяча за 1.89, точный счёт 2:0 за 5.40.

Сборная Испании под предводительством Луиса Энрике в минувшем туре уверенно переиграла на своём поле чехов — 2:0. Стоит учесть, что это уже вторая победа без пропущенных мячей. Первые две игры турнира хозяева завершили ничейным исходом.

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Испанцы традиционно аккуратно играют в обороне, они пропустили три мяча за четыре матча. Сборная Испании на первом месте в группе с восемью очками. Стиль игры знакомый: контроль мяча, давление у чужой штрафной.



Сборная Швейцарии находится в зоне вылета из элитного дивизиона. Гости набрали за четыре тура всего три очка. После серии поражений в последней игре подопечные Мурата Якина одолели на домашней арене португальцев с минимальным счётом 1:0. Любопытно, что швейцарцы забили победный гол на первой минуте встречи.

Сборная Испании в большинстве матчей действует прагматично. Только в одной из трёх игр группового этапа с участием хозяев поля забито больше двух мячей. Весьма вероятно, что соперники не забьют в закрытой игре больше двух мячей. Рекомендуем изучить ставку «тотал меньше 2.5 гола» за 1.80.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «точный счёт 2:0» за 5.40. В двух последних встречах испанские футболисты одержали победы с таким результатом.

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