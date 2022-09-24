Испания — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Лиги наций Испания – Швейцария.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

«После клубного футбола у нас начинаются приключения в виде матчей национальных сборных. Поговорим о Лиге наций и группе, где играют Испания, Чехия, Португалия и Швейцария. Испания на своём поле 24 сентября сыграет со сборной Швейцарии. История не очень богата сочными матчами, но там есть определённый тренд. За шесть матчей ни разу не было «верха».

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Сейчас команды сыграют в Сарагосе. Испания — лидер в своей группе. Команда Луиса Энрике будет играть на победу. У Испании восемь очков. У Португалии — семь, и как раз в последнем туре им играть в Португалии.

В последних матчах у сборной Испании футбол не очень результативный, как и у Швейцарии, которая тем не менее сумела победить Португалию со счётом 1:0.

Вот сейчас и посмотрим, сумеют ли команды, играя друг с другом, впервые пробить «верх». Чисто математически у Швейцарии лёгкая и подвижная атака, а у Испании чётко налажен контроль мяча. Учитывая, что надо побеждать, испанцы не застрахованы от ошибок, поэтому кто-то что-то да может «привезти»: либо вратарь, либо кто-то из центральных защитников.

Учитывая, что Швейцария – последняя в турнирной таблице, им наверняка хочется хлопнуть дверью. Кстати, на недавнем чемпионате Европы Швейцария сыграла вничью с Испанией и после серии пенальти прошла дальше. Чисто математически когда-то им надо сыграть «верх». Почему бы не сейчас, в Сарагосе? Поэтому мой прогноз — ТБ (2.5) за 1.95».

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