Чехия — Португалия: прогноз Егора Титова с коэффициентом 2.52

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Чехия — Португалия в Лиге наций.
Ставка: Португалия не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.52.
Прогнозы на главные события дня.
«Португальцы ведут борьбу с испанцами за победу в группе и проход в финальную пульку, которая поборется за выход на Евро-2024. Португалия лидировала, но её подкосило поражение от Швейцарии. В этот момент Испании удалось вырваться вперёд. Чтобы оставить себе внятные шансы на выход, Португалии нужно побеждать неуступчивых чехов.
Чехия — очень колючая команда. Да, в последних двух играх она проиграла по 0:2 Испании и Португалии, но это было в выездных матчах. А дома чехи играют весело, их хорошо поддерживают. Выиграли у Швейцарии — 2:1, сыграли вничью (2:2) с Испанией.
Так что для положительного результата Португалии здесь придётся забивать минимум дважды. Состав позволяет это делать, но без пропущенного мяча португальцы вряд ли обойдутся. Линия обороны у них слабейшая, несмотря на наличие Диаша. Сейчас уже ветерана Пепе не будет и любой вариант в центре защиты не будет казаться оптимальным.
Выберу рискованную ставку – «Португалия не проиграет и тотал больше 2.5 мяча». Мне этот матч видится ярким и результативным».
Магуайр: меня критикуют, потому что я капитан «Манчестер Юнайтед».
Прогноз на матч Чехия — Португалия с коэффициентом 3.65.
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