«Торонто» — «Оттава»: где смотреть матч НХЛ, прямая трансляция, ставки

24 сентября состоится матч предсезонного турнира НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Матч не будут транслировать на российских телеканалах.

Прогнозы на главные события дня.

Эксперты уже выбрали фаворита: они предлагают поставить на победу «Торонто» с коэффициентом 2.05. Успех «Оттавы» аналитики оценили в 2.75. Если в основное время матч закончится вничью, то сыграет коэффициент 4.50.

Букмекеры уверены, что игра получится результативной. На тотал больше 5.5 шайбы они предлагают поставить за коэффициент 1.48. Тотал меньше 5.5 шайбы оценён экспертами в 2.40.

Если победитель определится в овертайме, то сыграет коэффициент 6.35. Сделать ставку на серию буллитов можно за 8.60.

Лучшие экспрессы на сегодня — здесь.

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