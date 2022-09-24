Дацик — Емельяненко: прогноз от Кости Цзю на бой с коэффициентом 5.45

Российский и советский боксёр, экс абсолютный чемпион мира Константин Цзю сделал два прогноза на бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко.
Ставка 1: победа Дацика досрочно за 2.74.
Ставка 2: победа Емельяненко решением судей за 5.45.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Если Саша тренировался, если он хорошо подготовился к бою, то всё-таки опыт имеет значение. Если нет, то пропустит удар – и всё.
Я вижу два сценария: или это будет нокаут в исполнении Дацика, или Александр победит на полной дистанции».
Бой Емельяненко и Дацика состоится 24 сентября в Москве. Поединок начнётся примерно в 22:00 мск.
Александр Емельяненко свой последний бой провёл в феврале этого года с Джеффом Монсоном на голых кулаках. Поединок закончился победой Александра решением судей.
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