СКА — «Динамо» Москва: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Санкт-Петербурге в матче Континентальной хоккейной лиги местный СКА уступил московскому «Динамо» в серии буллитов — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).
Прогнозы на главные события дня.
За 12 секунд до окончания первого периода счёт открыл нападающий армейцев Дамир Жафяров с передач Захара Бардакова и Игоря Ожиганова.
На восьмой минуте второго периода нападающий москвичей Эрик О'Делл с передачи новичка бело-голубых Бреннана Менелла восстановил равенство в счёте.
Больше в основное и дополнительное время команды голов не забили. В серии буллитов победу бело-голубым принёс точный бросок Дмитрия Рашевского.
Следующий матч армейцы проведут дома с нижегородским «Торпедо» (26 сентября, 19:30 мск). Московское «Динамо» в следующем матче примет у себя омский «Авангард» (27 сентября, 19:30 мск).
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