«Металлург» — «Куньлунь»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

В Магнитогорске состоялся очередной матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Металлург» принимал на своём льду пекинский «Куньлунь Ред Стар».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Уверенную победу одержала команда из Магнитогорска (4:0).



На седьмой минуте второго периода счёт открыл нападающий «сталеваров» Никита Коростелёв с передачи Дениса Зернова. На 13-й минуте в большинстве счёт удвоил Андрей Чибисов с передач Коди Кёррана и Брендана Лайпсика.

Третью шайбу в ворота «Куньлунь Ред Стар» также забросил Андрей Чибисов с передач Коди Кёррана и Брендана Лайпсика. Точку в матче поставил защитник «Металлурга» Егор Яковлев с передач Егора Коробкина и Филиппа Майе.

Следующий матч «Металлург» проведёт дома с минским «Динамо» (26 сентября, 17:00 мск). «Куньлунь Ред Стар» отправится в гости к «Автомобилисту» (26 сентября, 17:00 мск).

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Трактор» с коэффициентом 3.62.

Чешский игрок «Сан-Хосе» поддержал участие россиян в матчах в Праге.

Почему «Амур» приблизит отставку Андрея Назарова.

Прогноз на матч «Витязь» — «Сибирь» с коэффициентом 2.98.

Ротенберг рассказал о претензиях к игрокам СКА после матча с «Динамо».

Оцениваем шансы «Нефтехимика» обыграть «Авангард» в Нижнекамске.