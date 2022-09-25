Словения — Норвегия: результат матча, какой счёт, как сыграли, как сыграл Холанд

24 сентября состоялся матч 5-го тура Лиги наций, в котором сборная Словении принимала Норвегию. Встреча проходила на стадионе «Стожице» в Любляне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

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В первом тайме зрители забитых голов не увидели. В начале второго тайма вперёд вышли гости — на 47-й минуте отличился нападающий Эрлинг Холанд. К его забитому мячу у судей были вопросы, но после проверки повторов видеосистемой VAR на табло загорелось 1:0 в пользу Норвегии.

На 69-й минуте Андраж Шпорар после передачи Беньямина Шешко сумел сравнять счёт в этой встрече. На 81-й минуте сам Шешко вывел Словению вперёд. Несмотря на старания, Норвегия встречу спасти не смогла.

Финальный свисток арбитра возвестил о победе сборной Словении со счётом 2:1. Гол Холанда не спас, а больше забить у звёздного футболиста не получилось.

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