Чехия — Португалия: результат матча, какой счёт, как сыграли, как сыграл Роналду

24 сентября на стадионе «Фортуна Арена» в Праге состоялся матч 5-го тура Лиги наций Лиги А группы 2. Сборная Чехии на своём поле играла со сборной Португалии. Финальный свисток Срджана Йовановича зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 4:0.
10 лучших прогнозов на сегодня.
На 13-й минуте рассечение лица в единоборстве с вратарём Чехии Томашем Вацликом получил Криштиану Роналду, но он сумел продолжить игру.
Счёт в матче был открыт на 33-й минуте: в быстрой атаке Бруну Фернандеш справа прострелил во вратарскую, где Роналду не дали сыграть на опережение, но Леау от лицевой вернул мяч к воротам, а Дало ударом в касание направил мяч между ног вратаря.
В концовке первого тайма Бернарду Силва с левого фланга прострелил во вратарскую, а чешские защитники не уследили за рывком Бруну Фернандеша, который в касание загнал мяч в сетку ворот. На 45+6 минуте Шик с 11-метровой отметки исполнил удар выше перекладины.
В начале второго тайма Дало подготовил удар с левой из-за штрафной, закрутив мяч под штангу. Вацлик в прыжке не дотянулся до мяча, Дало оформил дубль. На 82-й минуте после подачи от угла поля Роналду из борьбы сделал скидку во вратарскую, и Диогу Жота без помех пробил головой в открытый угол ворот — 4:0.
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Прогноз на матч Словакия — Беларусь с коэффициентом 3.10.
Роналду разбили лицо до крови в матче Лиги наций.
Прогноз на матч Австрия — Хорватия: с коэффициентом 5.10.
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