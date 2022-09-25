Нидерланды — Бельгия: прогноз Романа Павлюченко с коэффициентом 3.60.

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Бельгия.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогнозы на главные события дня.

«Сборная Нидерландов сейчас очень хороша и имеет серию без поражений из 14 поединков. Это позволяет занимать промежуточную первую позицию в группе. Вообще, за пять туров никто не смог обыграть голландцев, была лишь ничья с Польшей (2:2), но на днях и поляков удалось обыграть 2:0 во втором круге.

Бельгия тоже идёт достаточно неплохо в нынешней Лиги Наций, но уступает сегодняшним визави из-за поражения (1:4) три очка. Ещё команда потеряла очки в поединке против Уэльса (1:1). Тем не менее, несколько дней назад она смогла обыграть валлийцев со счётом 2:1 в достаточно упорной борьбе.

По моему мнению, в этой паре нет какого-то явного фаворита. Класс бельгийцев сомнения не вызывает, однако нельзя сказать, что они в оптимальных кондициях, да и выступают на чужом стадионе. В свою очередь, голландцы прибавляют от матча к матчу и явно сдаваться дома не намерены».

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