«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 25 сентября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.62.

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«У казанцев победная серия прервалась в прошлом матче, со «Спартаком», но второго подряд домашнего поражения болельщики «Ак Барса» не увидят. Слишком уж плохо готов к сезону «Трактор». Не случайно за последние две недели единственный соперник, кого смогли одолеть челябинцы – это глубокий аутсайдер «Нефтехимик».

Команда Гатиятулина проигрывает всем подряд. Главный тренер почему-то делает ставку на защитный хоккей. В итоге и звёздное нападение действует очень бледно, и сзади проходной двор, во многом из-за вратарей.

На этом фоне такие проблемы «Ак Барса», как слабая игра Шипачёва, выглядят совсем уж несущественными. Уверенная победа команды Знарка. Пропускает «Трактор» много, так что предположу, что зрители увидят пять голов или даже больше. Ставлю на победу «Ак Барса» в основное время».

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