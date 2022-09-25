«Витязь» — «Сибирь»: Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Витязь» — «Сибирь».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.71.

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«Витязь» на спаде с пятью поражениями подряд. «Сибирь» пока идёт по турниру более ровно. Но я бы отметил другой факт, который также делает новосибирцев фаворитами встречи. Команда Буцаева при всей своей дисциплинированности и обученности очень трудно играет против соперников, которые делают ставку на оборону.

«Динамо» и «Локомотив» действовали против подмосковного клуба вторым номером – и у «Витязя» был минимум моментов и всего один гол за эти три матча.

«Сибирь» также демонстрирует закрытый хоккей, и чтобы вскрыть команду Мартемьянова, нужно иметь большой запас мастерства в атаке. Против тех, кто равен по классу, новосибирцы в этом сезоне играют отлично. Скорее всего, они победят и в Балашихе. Будет типичный низовой матч – максимум четыре заброшенных шайбы на двоих. Мой выбор – тотал меньше 4,5 шайб».

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