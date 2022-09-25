Австрия — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на матч с коэффициентом 2.77

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Австрия — Хорватия.
Ставка: победа Австрии за 2.77.
Прогнозы на главные события дня.
«Сборная Австрии с четырьмя баллами находится на последнем месте в квартете и рискует вылететь, правда, отставание от спасительной строчки составляет всего одно очко. Абсолютно ничего не удалось противопоставить Франции (0:2) в атаке в прошлой игре, хотя в первом тайме коллектив выглядел надёжно в обороне.
Сборная Хорватии показывает крайне неплохой уровень игры в текущей Лиге наций, лидируя в группе. С Францией (1:1) очки хорваты потеряли дома, но на выезде смогли дожать французов (1:0). В предыдущем туре против Дании (2:1) команда меня тоже приятно удивила, вырвав победу в концовке.
Думаю, что в очередной раз хорватам одержать победу не удастся. Скорее всего, первую позицию они не упустят, вряд ли датчане смогут взять в параллельной встрече более очка с французами. Австрийцы же в родных пенатах будут цепляться за любую возможность сохранить прописку. Один раз Хорватию они уже обыграли».
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Прогноз на матч Дании и Франции с коэффициентом 3.36.
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