Нидерланды — Бельгия: Виктор Гусев сделал прогноз на матч с коэффициентом 3.76

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Бельгия. Начало игры запланировано на 21:45.

Ставка: ничья за 3.76.

«Сегодня мой прогноз на решающий матч в группе Лиги наций, играют Нидерланды и Бельгия на поле голландцев. Нидерланды лидируют в группе – 13 очков, у бельгийцев на три меньше, поэтому хозяев устроит не только ничья, но даже и поражение с небольшим счётом. Всё дело в том, что в первом матче этого турнира голландцы в гостях победили Бельгию со счётом 4:1, поэтому теперь бельгийцам нужно не только выигрывать, но и выигрывать с большим счётом, что, как мне кажется, практически невозможно.

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После того, как к руководству сборной Нидерландов вернулся блистательный Луи ван Гал, команда заметно прибавила. В 14 матчах Нидерланды победили десять раз, четыре раза сыграли вничью и не потерпели ни одного поражения. В предыдущем матче, который был совсем недавно в Лиге наций, уверенно обыграли сборную Польши Роберта Левандовского на её же поле со счётом 2:0.

Для Бельгии всё могло закончиться ещё в предыдущем туре, но она сумела выиграть на своём поле у Уэльса. Бельгийцы имеют сумасшедший состав, мощное поколение, но поколение уходящее, и эта проблема потихоньку начинает сказываться на их игре, в то время, как голландцы находится на подъёме.

Сборная Нидерландов в этой Лиге наций сыграла вничью только один раз – с поляками. Причём проигрывали 0:2, сравняли, а позже Депай ещё и не забил пенальти в самом конце встречи. То есть, вполне могла быть и сплошная череда побед. Во всех матчах этого группового этапа голландцы забивали не меньше двух мячей, то есть это такая серьёзная сила, хотя и Бельгии тоже есть, что показать. Однако Бельгия, мне кажется, сейчас уже не та команда, которая долгое время занимала первое место в мировом рейтинге.

Несмотря на то, что перед бельгийцами стоит сложная задача, практически невыполнимая, они будут бороться. Этот матч самодостаточен, тем более, что это последняя официальная игра перед чемпионатом мира, и там свои цели у той, и у другой команды и хорошие шансы. Поэтому я в своём прогнозе буду делать ставку на равенство сил, с учётом всего того, что я сказал. Ничья за 3.76».

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