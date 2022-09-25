Австрия — Хорватия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 25 сентября 2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Австрия – Хорватия.

Ставка: Хорватия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.

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«Кто бы мог подумать, что хорваты перед заключительным туром будут лидировать в этой группе. Начинали они с домашнего поражения от Австрии — 0:3. Но постепенно команда разыгралась, поверила в себя. И три победы подряд одержала Хорватия — дважды выиграли у Дании и ещё раз у Франции на выезде.

Всё-таки Хорватия ещё ничего себе не обеспечила. Она точно никуда не вылетает, но нужна победа, чтобы на сто процентов выйти в финальный турнир. Может устроить и ничья, если не сумеет победить Дания. Но сейчас хорваты набрали ход, им тяжело забить, оборона хороша, а свои шансы в атаке они регулярно находят. Хорватия умеет терпеть, и за это она получает вознаграждение.

В Австрии сложно играть, тем более хозяевам очень не хочется покидать Лигу А. Но повторюсь, хорваты поймали свой футбол, и они по составу выглядят сильнее. Поставлю на то, что Хорватия не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча».

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