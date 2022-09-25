«Сочи» — «Амур»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 25 сентября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Сочи» — «Амур».
Ставка: победа «Сочи» за 1.92.
«У команды Назарова всё идёт плохо. Очки она не берёт даже там, где могла бы. Да, очевидно, что менеджмент «Сочи» провалил селекцию: в курортную столицу не привезли ни одного сильного нападающего, легионеры прибыли за пару дней до старта сезона, вратарь Мельничук очень ненадёжен.
То есть в происходящем нет вины главного тренера. Но, тем не менее, Назаров наверняка понимает, что дальше так продолжаться не может. Очки всё равно нужны.
И кого, в конце концов, обыгрывать, если не «Амур»? Хабаровчане по составу ещё слабее сочинцев, они потерпели четыре поражения подряд. Да и вообще за весь чемпионат не побеждали никого, кроме «Куньлуня». Думаю, что хозяев наконец-то прорвёт, и подопечные Назарова одержат победу в матче. Ставлю на такой исход».
Самсонов поделился эмоциями от дебюта за «Торонто».
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