Эдуард Мор сделал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Бельгия 25 сентября

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч Нидерланды — Бельгия.

Ставка 1: тотал больше 9.5 углового за 2.05.

Ставка 2: тотал больше 3 мячей за 2.26.

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«Нидерланды в таблице находятся на первом месте, у Бельгии на три очка меньше. Казалось бы, бельгийцам надо побеждать и занимать первое место, но не всё так просто. В первой игре между этими командами Бельгия проиграла дома (1:4).

Имела место явная недооценка, так как Нидерланды не были такой уж сильной командой, но с приходом Ван Гала была выстроена очень хорошая команда. Голландцы катком проходятся по всем, а в последней игре обыграли Польшу (2:0) без шансов для поляков.

Бельгия — сильная команда, но зависит от настроения своих лидеров. Не будет играть Лукаку, но тот же Азар, который не играет в «Реале», хорошо себя проявляет в сборной. Чтобы занять первое место в группе, бельгийцам надо побеждать в гостях крупно.

Наверняка они пойдут в атаку, а голландцы будут высоко их прессинговать и тоже постараются забить. Исходя из этого, голов и угловых в матче будет много.

Первый прогноз – тотал больше 9.5 углового, второй – тотал больше 3 мячей».

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