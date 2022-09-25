Дания — Франция: неожиданный прогноз Егора Титова на матч Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Дания – Франция.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

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«Важнейшая встреча для обеих команд с турнирной точки зрения, если, конечно, и те, и другие настроены. Датчанам наверняка хочется пробиться в финальную четверку, но они подпортили себе шансы, проиграв в Хорватии.

Теперь не всё от них зависит. Франции как-то стыдно вылетать в Лигу B. Это они показали в матче с Австрией, который наконец-то провели собранно и ответственно.

Французы — фавориты, хотя у них есть потери. Но Дания дома очень сильна, мало пропускает. На мой взгляд, датчане закроются, сыграют от обороны, будут ждать ошибки Франции, которая по своему обыкновению полезет вперёд. Наверняка будет высокая плотность на половине поля Дании. Помню матч команд на чемпионате мира, когда сыграли 0:0.

Поставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Матч важный, но и риски все понимают, особенно датчане. Против Франции вперёд не полезут».

10 экспрессов на матчи дня.

Прогноз на матч Австрия — Хорватия: с коэффициентом 5.10.

Источник: на матч Армении и Украины не пускали россиян.

Прогноз на матч Словакия — Беларусь с коэффициентом 3.10.

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