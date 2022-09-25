Нидерланды — Бельгия: прогноз Егора Титова на матч 6-го тура Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Нидерланды — Бельгия в Лиге наций.

Ставка: обе забьют за 1.60.

Прогнозы на главные события дня.

«Матч за первое место в группе. Бельгию здесь устраивает только победа, причём не в один мяч. Голландцам не только ничьей хватит, но можно и проиграть с минимальным счётом. Всё благодаря гостевой победе на старте турнира — 4:1.

Бельгийцы, конечно, будут рисковать. Терять нечего. Поражение для них ничего не изменит, поэтому стоит попытаться надавить на не столь опытную голландскую команду. У Бельгии состав более искушённый, хотя некоторых лидеров не хватает.

Думаю, пойдёт открытый футбол. Голландцы никогда от такого не уклоняются. Бельгии надо игру раскрывать. Поэтому просто поставлю на то, что обе забьют».

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