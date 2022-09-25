Дацик — Емельяненко: результат боя, в каком раунде закончился, кто победил

24 сентября в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена» состоялся бойцовский вечер промоушена Hardcore Boxing. В главной схватке сошлись два российских бойца — Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик.

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Бой завершился победой Дацика нокаутом на первых секундах. Дацик активно пошёл вперёд и нанёс сокрушительный удар, который отправил Емельяненко в нокаут.

Боец Александр Емельяненко сразу после нокаута, в который его отправил Вячеслав Дацик в первом же раунде боксёрского поединка, выразил желание провести бой-реванш.

«Дацик, давай организуем реванш. Зрителям сразу скажи. Готовься к реваншу» – сказал Емельяненко в ринге.

Напомним, Дацик в предыдущем бою одержал победу над бразильцем Антониу Силвой. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанёс сопернику серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

Емельяненко, в свою очередь, в предыдущем бою на голых кулаках дрался с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бой состоялся в феврале и завершился победой Александра решением судей.

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