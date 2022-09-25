Азербайджан — Казахстан: ставка Арно Пайперса с коэффициентом 6.00 на матч Лиги наций

Тренировавший в своё время национальную сборную Казахстана голландский специалист Арно Пайперс дал прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Азербайджан – Казахстан.
Ставка: ничья со счётом 1:1 за 6.00.
Лучшие прогнозы на сегодня — здесь.
«Посмотрим, что получится с Азербайджаном. Соперник нормальный. Сейчас сборная Казахстана всё время демонстрирует мотивацию — это очень позитивно. Для меня не стало большой неожиданностью, что эта команда достигла таких результатов в группе Лиги наций. Конечно, на таком уровне можно побеждать любых соперников, это казахи и сделали, за что им большой комплимент.
Насчёт возможности выхода в финальную часть чемпионата Европы через плей-офф – условия хорошие, игровой стиль соперников не слишком отличается, добираться туда не особо проблематично. Так что да, есть хороший шанс. Как по мне, играть в Азербайджане не слишком сложно.
Сборная Казахстана выдала потрясающий результат в группе с разницей забитых и пропущенных мячей (+5). Так что ничья со счётом 1:1 должна быть нормальным результатом».
Экспрессы на матчи Лиги наций.
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Прогноз на матч Дании и Франции с коэффициентом 3.36.
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- 25 сентября 2022
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