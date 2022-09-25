Дания — Франция: где смотреть трансляцию, по какому каналу покажут

Один из главных матчей 6-го тура Лиги наций состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене, где сборная Дании примет действующего чемпиона мира – Францию. Первое касание мяча произойдёт в 21:45 мск.
Посмотреть встречу можно на платформе «ОККО Спорт».
Прогнозы на матчи дня — здесь.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех датчан оценивается аналитиками в 3.70. На ничью предлагают поставить за 3.50.
Букмекеры не верят, что матч Дания – Франция получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.23.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.
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