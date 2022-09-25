Дания — Франция: где смотреть трансляцию, по какому каналу покажут

Один из главных матчей 6-го тура Лиги наций состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене, где сборная Дании примет действующего чемпиона мира – Францию. Первое касание мяча произойдёт в 21:45 мск.

Посмотреть встречу можно на платформе «ОККО Спорт».

Прогнозы на матчи дня — здесь.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех датчан оценивается аналитиками в 3.70. На ничью предлагают поставить за 3.50.

Букмекеры не верят, что матч Дания – Франция получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.23.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

10 экспрессов на матчи Лиги наций.

Бывший тренер Киргизии Дворянков: за сборную России даже немного стыдно.

Прогноз на матч Нидерланды — Бельгия с коэффициентом 2.66.

Баринов: мой трансфер в «Валенсию» был заблокирован Ла Лигой.

Прогноз на матч Австрия — Хорватия: с коэффициентом 5.10.