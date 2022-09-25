Прогноз на матч Австрия — Хорватия: с коэффициентом 5.10.

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций Австрия — Хорватия, который состоится 25 сентября.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 2.5 мяча за 5.10.

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Австрия после неудачных выступлений в квалификации ЧМ-2022 провела ротацию на тренерском мостике. Франко Фода был отправлен в отставку, а на смену ему пришёл Ральф Рангник. Экс-тренер «МЮ» перешёл на расстановку 4-4-2 и сместил акцент на оборону.

Статистические показатели улучшились. Команда контролирует мяч 42,5% игрового времени: проводит 32% встречи в защитном блоке и ещё 47% — в середине поля. Футболисты блокируют по 14,6 удара и выполняют по 16 отборов (лучшие показатели в Лиге А), но подводит команду слабая игра вратарей. Они отразили лишь 75% из 29 ударов в створ.



Крупное поражение от Австрии (0:3) мобилизовало команду Далича. В следующих четырёх турах хорваты набрали 10 очков, дважды победив Данию (1:0 — на выезде и 2:1 — дома), переиграв французов на выезде (1:0) и расписав с ними мировую в домашнем матче (1:1). Благодаря этому спурту «шашечные» возглавили группу. Они определённо намерены сохранить за собой лидерские позиции по итогам грядущей встречи.



При таких раскладах рекомендуем ставку на победу Хорватии через тотал меньше 2.5 мяча за 5.10.

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