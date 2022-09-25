Дания — Франция: прогноз Павла Занозина на матч Лиги наций

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023 Дания — Франция.
Ставка: победа Франции за 2.08.
«Французы уже группу не выиграют, но им главное не занять последнее место, чтобы не вылететь в дивизион Б.
Сборная Дании потеряла первое место, потерпев первое поражение от хорватов. Теперь датчанам будет сложно выиграть этот квартет, поскольку надо обязательно обыгрывать Францию, которая сейчас хороша.
Я думаю, что с датчанами французы тоже сыграют здорово, как и со сборной Австрии, несмотря на все свои потери. Думаю, что Франция должна выигрывать в гостях у Дании – поставлю на её победу в этом матче».
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- 25 сентября 2022
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