Прогноз на матч Уэльс — Польша от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций Уэльс — Польша, который состоится 25 сентября.

Ставка: обе забьют за 1.91.

Обе команды в текущем розыгрыше Лиги наций стали своеобразными «жертвами» чемпионата мира. Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич использует этот турнир как элемент подготовки к поездке в Катар.

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Первые четыре матча он проводил большую ротацию состава, чтобы попробовать в деле как можно больше игроков и проверить разные тактические схемы. Неудивительно, что в этих встречах было набрано всего четыре очка.



Тренер Уэльса Роберт Пейдж тоже проводил обширную ротацию состава, но по причине того, что его команде пришлось играть сразу пять матчей в июньскую международную паузу. Одна из этих встреч была игрой за выход на чемпионат мира, и на её фоне померкли встречи как с Польшей, так и с Нидерландами, в которых принял участие второй состав.

У сборной Уэльса есть недюжинный характер – команда забивает 12 матчей кряду, а учитывая то, в какой форме пребывают лидеры Польши – Роберт Левандовски и Аркадиуш Милик – можно не сомневаться, что ставка «обе забьют» сыграет и в этот раз.

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