Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Куньлунь» с коэффициентом 2.22

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Куньлунь», который состоится 26 сентября.
Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-2.5) за 2.22.
Клуб из Екатеринбурга отлично стартовал в сезоне-2022/2023, взяв верх в семи из 10 игр. Отметим особо, что все победы одержаны в основное время матча. Подопечные Николая Заварухина полностью адаптировались к новой атакующей схеме. Поэтому в каждой выигрышной встрече было заброшено не менее четырёх шайб. С 15 очками они удерживают вторую позицию Восточной конференции.
«Куньлунь» здорово провёл встречи с ЦСКА и «Сочи», добившись важных побед. Тем не менее две успешные игры не восполняют системные просчёты. На эмоциях выигрывать постоянно не получится, а подкрепить порывы хоккеистов чёткой тактической схемой нет возможности. Гости расположились на 10-й позиции Западной конференции с семью баллами.
Хозяева наладили игру в атаке практически до автоматизма. Это позволяет в каждой встрече создавать у ворот соперника несколько явных голевых моментов. Отметим высокую результативность подопечных Заварухина — 36 шайб за 10 матчей. На наш взгляд, перспективно смотрится ставка на победу «Автомобилиста» с форой (-2.5) за 2.22, поскольку две последние очные встречи в Екатеринбурге завершились разгромом в исполнении уральцев (7:0 и 8:0).
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