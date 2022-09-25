Алексей Олейник — Илир Латифи, дата боя UFC, во сколько начало, по какому каналу покажут

В ночь с 1 на 2 октября в Лас-Вегасе состоится бой двух тяжеловесов: россиянина Алексея Олейника и шведского спортсмена Илира Латифи. В октагон соперники выйдут не раньше 5:00 мск.

Посмотреть бой Олейника и Латифи UFC можно будет на телеканале «Матч!».

Прогнозы на главные события дня.

Бой между тяжеловесами изначально должен был состояться в марте, но швед под предлогом болезни снялся с соревнований. Россиянин получил замену 9 апреля и болевым приёмом победил Джареда Вандераа из США.

44-летний Алексей Олейник провёл 77 официальных поединков, в которых одержал 60 побед, но большую часть болевым или удушающим приёмом – 47. Илир Латифи немного моложе – ему 39 лет. За свою профессиональную карьеру швед принял участие в 24 боях, а выиграл только в 15.

Эксперты букмекерских контор при выборе фаворита больше склоняются к Илиру Латифи. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.70. Успех Алексея оценён в 2.09. На возможную ничью предлагают коэффициент 71.0.

Также можно сделать ставку на то, что бой продлится не менее двух раундов. Поставить на то, что начнётся второй раунд, можно за 1.44. Если поединок завершится раньше, то сыграет коэффициент 2.66.

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