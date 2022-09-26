«Ак Барс» — «Трактор»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Радулов

Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного сезона КХЛ со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

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В составе команды Олега Знарка заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков с паса Ильи Сафонова, Вячеслав Войнов (в большинстве), ему ассистировали Станислав Галиев и Кирилл Семёнов.

Автором победной шайбы стал Станислав Галиев, передачу отдали Александр Радулов и Вадим Шипачёв.



У «Трактора» отличились Артём Блажиевский с паса Кирилла Капустина и Сергей Телегин после паса от Антона Бурдасова.

«Ак Барс» набрал 13 очков после девяти встреч и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Трактор» — на 10-м месте Востока, в активе клуба восемь баллов за 11 игр.

Александр Радулов записал на свой счёт одну-единственную передачу, а заброшенными шайбами не отметился.

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