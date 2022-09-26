«Нефтехимик» — «Авангард»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Омский «Авангард» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в очередном матче регулярного сезона КХЛ со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».
Экспрессы на главные события дня.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Телегин (дубль), в обоих случаях ему ассистировали Алексей Береглазов и Арсений Грицюк, а также Наиль Якупов с паса Владимира Ткачёва и Кристиана Яроша.
У «Нефтехимика» голы забили Михаил Назаров, ассистенты — Андрей Белозёров и Андрей Чивилёв и Вячеслав Лещенко и Кирилл Воробьёв.
«Нефтехимик» потерпел 10-е поражение в 10 матчах текущего сезона. «Авангард» одержал четвёртую победу в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
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