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Австрия — Хорватия: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, авторы голов

Австрия — Хорватия: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, авторы голов
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25 сентября на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги А группы 1. Встречались сборные Австрии и Хорватии. Финальный свисток Артура Соареш Диаса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:1.

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Счёт в матче был открыт на шестой минуте: с передачи экс-игрока ЦСКА Николы Влашича отличился Лука Модрич. Спустя три минуты австрийцы счёт сравняли: гол забил Кристоф Баумгартнер с паса Марселя Забитцера.

Далее отличались лишь гости, причём оба своих мяча они забили за три минуты: сначала отличился экс-нападающий «Рубина» Марко Ливайя с паса Ивана Перишича. Затем свой гол забил защитник «Зенита» Деян Ловрен, ему ассистировал Ловро Майер.

Хорватия набрала 13 очков и финишировала в турнирной таблице на первом месте. Австрия (4) — последняя.

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