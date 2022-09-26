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Венгрия — Италия: эксперты оценили шансы венгров удержать первое место в группе Лиги наций

Венгрия — Италия: эксперты оценили шансы венгров удержать первое место в группе Лиги наций
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26 сентября в матче Лиги наций сыграют сборные Венгрии и Италии. Игра начнётся в 21:45 мск на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Прогноз на матч Венгрия — Италия с коэффициентом 2.98.

Сборная Италии считается фаворитом матча. Ставки на подопечных Роберто Манчини принимаются с коэффициентом 1.95. Шансы сборной Венгрии оценены в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 2.22, а на ТМ 2.5 гола дают 1.71.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 2.04. Гол Италии идёт за 1.24, а за 1.59 можно сделать ставку на то, что забьёт Венгрия.

Перед финальным туром Венгрия с 10 очками идёт на первой строчке в группе. У Италии восемь очков и второе место. Таким образом, итальянцам в последнем туре нужна только победа, венгров устроит и ничья.

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