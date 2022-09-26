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Венгрия — Италия: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Венгрия — Италия: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Наций Венгрия — Италия.

Ставка: победа Италии за 1.95.

«Сборная Венгрии становится одним из главных открытий нынешнего сезона Лиги Наций, имея в своем активе десять баллов. Вроде бы травму получил основной форвард, однако и без него удалось переиграть Германию (1:0) в предыдущем туре благодаря красивому голу Салаи.

Прогноз на матч Венгрия — Италия с коэффициентом 2.98.

Сборная Италии ещё имеет шансы на попадание в плей-офф, поскольку отстает от сегодняшнего оппонента всего на два очка. Коллектив проиграл только однажды в нынешнем цикле Лиги Наций, не справившись с Германией (2:5). В заключительном поединке команда одолела Англию (1:0).

Я считаю, что лучше сделать ставку в пользу Италии. Команда совершенно другого уровня, да и когда-нибудь закончится успешная серия хозяев. Венгры на днях обыграли немцев, но нельзя сказать про какое-то доминирование от них. К тому же в первом круге итальянцы уже выиграли очный поединок», — сказал Павлюченко.

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