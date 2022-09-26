Венгрия — Италия: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Наций Венгрия — Италия.
Ставка: победа Италии за 1.95.
«Сборная Венгрии становится одним из главных открытий нынешнего сезона Лиги Наций, имея в своем активе десять баллов. Вроде бы травму получил основной форвард, однако и без него удалось переиграть Германию (1:0) в предыдущем туре благодаря красивому голу Салаи.
Прогноз на матч Венгрия — Италия с коэффициентом 2.98.
Сборная Италии ещё имеет шансы на попадание в плей-офф, поскольку отстает от сегодняшнего оппонента всего на два очка. Коллектив проиграл только однажды в нынешнем цикле Лиги Наций, не справившись с Германией (2:5). В заключительном поединке команда одолела Англию (1:0).
Я считаю, что лучше сделать ставку в пользу Италии. Команда совершенно другого уровня, да и когда-нибудь закончится успешная серия хозяев. Венгры на днях обыграли немцев, но нельзя сказать про какое-то доминирование от них. К тому же в первом круге итальянцы уже выиграли очный поединок», — сказал Павлюченко.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Лучшие прогнозы на матчи Лиги наций.
Прогноз на матч Норвегия — Сербия с коэффициентом 2.20.
Месси назвал Мбаппе монстром.
Журналистка обвинила в рукоприкладстве главного тренера 2DROTS.
- 26 сентября 2022
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
05:30
-
04:45
-
04:15
-
03:30
-
02:45
- 25 сентября 2022
-
22:00
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30